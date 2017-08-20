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Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое
Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое, ведь с началом двухтысячных он неожиданно стал атрибутом возвращающейся имперскости, еще одним знаком “русского мира”, наряду с михалковским советским гимном и георгиевской ленточкой.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил об окончательном сносе памятников Ленину по всей стране – за исключением, разумеется, украинских территорий, находящихся под российским контролем.
Конечно, эта информация вновь вызовет насмешливые комментарии тех, кто уверен, что декоммунизацией украинские власти подменяют “настоящие реформы”. Однако возникает вопрос – а что же такое “настоящие реформы”? Все “настоящее” может состояться и пустить корни только после того, как преодолевается кризис идентичности, который и стал главной болезнью бывших советских людей после краха коммунизма. Невозможно провести реальные изменения, когда у тебя мусор в голове и ты подменяешь ценности целесообразностью. Не бывает реформ на улице Ленина, на проспекте Сталина, на проспекте Путина – впрочем, это все одна и та же магистраль, протянувшаяся от Магадана до гор Кавказа.
И не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое. Нет, это как раз самое что ни на есть настоящее. Если в первое десятилетие после краха СССР бесконечные бронзовые Ленины воспринимались как символы обанкротившейся идеологии, то с началом двухтысячных Ленин неожиданно стал атрибутом возвращающейся имперскости, еще одним знаком “русского мира”, наряду с михалковским советским гимном, георгиевской ленточкой и прочими зримыми попытками скрестить змею с черепахой и доказать, что уничтоживший Россию большевистский Советский Союз был замечательным перевоплощением разоренной страны.
Именно поэтому за Ленина так держатся все те поборники “русского мира”, которые по идее должны держаться за хоругвь и первыми призывать к сносу памятников вождю, при котором расстреляли царскую семью и разоряли храмы. Именно поэтому Ленин стал первой мишенью восставшего киевского Майдана – бронзовый истукан на Бессарабской площади всегда воспринимался как доказательство того, что с колониальным статусом Украины все еще не покончено и решения о ее будущем принимаются в Кремле, а не в резиденции украинского президента.
Совершенно не случайно на постаменте истукана была высечена цитата вождя, гласившая, что при “едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи”. Это Ленин, кстати, написал еще в 1913 году, когда прикидывался большим интернационалистом. И это “не может быть и речи” было доказано железом и кровью после его прихода к власти. Ленин всегда придерживался позиции отрицания какой-либо свободы угнетенных народов без “взаимодействия” с “великорусским”. Такой же позиции придерживался Сталин. Такой же позиции придерживается Путин. Поэтому в новом тысячелетии памятник Ленину превратился в памятник Путину. И стоит ли удивляться, что в Украине больше таких памятников нет?
Источник: blogs.informator.news
Теги: Донбасс, СССР, прошлое, Ленин
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