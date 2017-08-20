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У Флориді п'яна дівчина клюнула на вудку рибалки Детальніше

20.08.2017 18:13
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У Флориді п'яна дівчина клюнула на вудку рибалки Детальніше

22-річна Олександрія Тернер підпливла до чоловіка, який стояв із вудкою біля берега, із нецензурною лайкою схопила зубами волосінь і попливла в море c рибальським принаддям.

В американському місті Сент-Огастін, штат Флорида, п'яна дівчина клюнула на вудку рибалки. Про це в п'ятницю, 18 серпня, повідомляє Associated Press. За даними поліції, 22-річна Олександрія Тернер (Alexandra Turner) підпливла до чоловіка, який стояв із вудкою біля берега, з нецензурною лайкою схопила зубами волосінь і попливла в море c рибальським принаддям.

Помічники шерифа запропонували дівчині з'явитися в офіс пірса, але прохання викликало у неї агресивну реакцію. Коли її спробували відвести, вона влаштувала сцену і, як висловилися слідчі, порушила «основи суспільних норм на пірсі». Тернер була затримана. Її підозрюють у порушенні громадського порядку у стані сп'яніння і опорі арешту

Источник: УНІАН



Теги: Донбасс, Флорида, девушка, рыбак
 
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