Ученые сделали неожиданное заявление о Библии

20.08.2017 08:56

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что в Библии описано следы контакты человека с представителями внеземных цивилизаций. Эксперты считают, что в Ветхом завете содержится доказательство зарождения жизни благодаря вмешательству инопланетян.

Сторонники этой теории считают, что пришельцы всегда посещали нашу планету, а также принимали непосредственное участие в развитии человеческой цивилизации. Например, огонь, грохот и пламени, которые возникали при встрече Всевышнему с Моисеем, после которой и было создано 10 христианских заповедей, связывают не с проявлением природной стихии, а именно со следами присутствия внеземных существ.

Кроме того, британские ученые ссылаются на библейских пророков Еноха и Илию, которые были взяты на небо живыми на «сияющих колесницах» - Меркава, описание которых в иудейских текстах. Есть также упоминания о «сыновей Бога», которые спускались на Землю и брали себе в жены обычных женщин, породив «племя гигантов».