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В Европе начинают продажу котлет из червей
Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швейцарии начнет продавать продукты питания из насекомых. Об этом сообщает Лента со ссылкой на The Guardian.
Уже 21 августа в некоторые магазины Coop поступят котлеты и фрикадельки, изготовленные из мучных червей и овощей. Их производит швейцарский стартап Essento, утверждающий, что такая еда вкусна, питательна и не так опасна для окружающей среды, как мясо сельскохозяйственных животных.
Как отмечается, в мае Швейцария стала первой европейской страной, где разрешена продажа пищевых продуктов, в состав которых входят сверчки, кузнечики и мучные черви. По закону, насекомые должны выращиваться под строгим надзором, причем первые три поколения нельзя употреблять в пищу. Из-за этого ограничения производителям понадобилось несколько месяцев, чтобы вырастить первых личинок, пригодных для продажи в магазинах.
Мучные черви cчитаются одним из самых распространенных кормовых беспозвоночных. Их используют в качестве корма для птиц, мелких зверьков, амфибий, рептилий, крупных аквариумных рыб, а также в качестве наживки при рыбной ловле.
Coop Cooperative — вторая по величине сеть супермаркетов в Швейцарии. По данным 2015 года, в стране действовал 2213 магазин этой компании.
В 2013 году ООН опубликовала исследование, рекомендующее употреблять в пищу больше насекомых, чтобы справиться с возможными трудностями в производстве достаточных объемов продовольствия.
Теги: Донбасс, Европа, супермаркет, червь
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