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Мейвезер - МакГрегор: онлайн-трансляция боя года (видео)
Американец Флойд Мейвезер встретится с чемпионом мира по смешанным единоборствам UFC Конором МакГрегором 26 августа в Лас-Вегасе
Долгожданное в мире бокса событие пройдет на легендарной арене MGM Grand.
Онлайн-трансляция боя Мейвезер – МакГрегор, который уже окрестили поединком десятилетия, будет доступна в Youtube. Начнется поединок в 6:00 утра в воскресенье, 27 августа, по киевскому времени.
Отметим, это будет 12-раундовый нетитульный бой по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).
Для экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Мейвезера этот поединок станет юбилейным – пятидесятым – в карьере. Если он победит, то побьет рекорд легендарного Рокки Марчиано, выигравшего 49 из 49 боев. В свою очередь МакГрегор, являющийся чемпионом ММА в двух весовых категориях, впервые выйдет на боксерский профиринг.
Как сообщалось, Конор Макгрегор считает, что сможет нокаутировать чемпиона за несколько раундов.
Отметим, судьей поединка будет выступать опытный рефери Роберт Берд. Именно он в 2013 году судил бой Мейвезера с Робертом Герреро. Дополнительным судьей, по просьбе команды Макгрегора, стал Гвидо Каваллери из Италии. Помимо них, судить бой также будут американцы Дэйв Моретти и Берт Клементс, работавшие на бое Мейвезера с Мэнни Пакьяо.
Добавим также, информация о том, сколько бойцы получат за бой, не афишируется. Однако, по неподтвержденным данным, Мейвезер получит около 100 млн долларов, а Макгрегор не менее 75 млн.
Исчтоник: Politeka
Теги: Донбасс, спорт, бокс, бой
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