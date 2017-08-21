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Названа новая дата конца света
Американский нумеролог Дэвид Мид вычислил точную дату гибели Земли от планеты Х Нибиру
О приближении к Земле смертоносной планеты, обнаруженной не так давно, рассказал американский нумеролог Дэвид Мид, который утверждает, что открыл точную дату надвигающейся катастрофы планетарного масштаба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Sundaynews
По мнению Мида, апокалипсис, принесенный таинственной Нибиру, наступит уже в сентябре текущего года.
Космическое тело Нибиру, имеющее огромную орбиту, вскоре пройдет в опасной близости от Земли и может стать причиной разрушения гравитационного поля нашей планеты, что, в свою очередь, приведет к страшнейшим природным катаклизмам: землетрясениям, цунами, и другим катастрофам.
Стоит отметить, что еще в начале 2017 года Мид заявил, что по положению небесных тел и секретным кодам и отсылкам, обнаруженным в Библии и в египетских пирамидах, ему удалось рассчитать время приближения планетарной катастрофы.
Нумеролог обозначил дату, которая может стать фатальной для нашей планеты - 23-го сентября 2017 года.
Напомним, ранее специалисты NASA подтвердили факт обнаружения еще одной планеты Солнечной системы, превосходящей в десятки раз размеры Земли, которая будет проходить мимо нашей планеты в сентябре 2017 года.
Однако в NASA не подтверждают мрачные предсказания нумерологов и провидцев об очередном надвигающемся конце света, отмечая, что такие предсказания публикуются десятками на протяжении нескольких последних лет и Земля уже "пережила", как минимум, 20 подобных предсказаний.
Теги: Донбасс, космос, планета, Земля, конец света
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