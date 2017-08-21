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Россия перебрасывает военную технику в Беларусь

21.08.2017 20:33
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Россия перебрасывает военную технику в Беларусь

К учениям "Запад-2017" Россия начала перебрасывать в Беларусь свою бронетехнику. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.

Так, пользователь Бровар в своем микроблоге в Twitter обнародовал фотографии российских самоходных артиллерийских установок, которые транспортируются по железной дороге.


Фотографии показывают, что на САУ имеются знаки различия Вооруженных сил РФ. При этом пользователь не уточнил, когда были сделаны фотографии, а сам твит опубликован 20 августа.

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, военная техника
 
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