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США приостановили выдачу виз россиянам
21.08.2017 14:40
Посольство США в России объявило о приостановлении вывыдачи неиммиграционных виз по всей территории РФ. Такое решение США приняли в связи с мерами Москвы против американских дипучреждений, сообщает Телеканал новостей «24».
Процедуру выдачи виз восстановят с 1 сентября, но в значительно сокращенном объеме. Так, начиная с 1 сентября 2017 года, интервью для получения неиммиграционной визы США будут проводить только в посольстве США в Москве.
Теги: Россия, США, виза, санкции
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