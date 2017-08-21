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США приостановили выдачу виз россиянам

21.08.2017 14:40
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США приостановили выдачу виз россиянам

Посольство США в России объявило о приостановлении вывыдачи неиммиграционных виз по всей территории РФ. Такое решение США приняли в связи с мерами Москвы против американских дипучреждений, сообщает Телеканал новостей «24».
Процедуру выдачи виз восстановят с 1 сентября, но в значительно сокращенном объеме. Так, начиная с 1 сентября 2017 года, интервью для получения неиммиграционной визы США будут проводить только в посольстве США в Москве.



Теги: Россия, США, виза, санкции
 
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