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В Лас-Вегасе умер легендарный комедиант

21.08.2017 09:28
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В Лас-Вегасе умер легендарный комедиант

Легендарный актер умер в возрасте 91 года.

Известный актер Джерри Льюис, один из самых успешных комедиантов Голливуда, скончался в возрасте 91 года, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

"Легендарный артист Джерри Льюис скончался мирно сегодня по естественным причинам на 91 году в своем доме в окружении семьи", - говорится в сообщении Las Vegas Review-Journal.

Представители артиста до последнего не отменяли его предстоящие съемки. 

Легенда американского кинематографа давно страдал от различных недугов, среди которых сердечные приступы, воспалительные заболевания легких и хронические боли в спине. У актера были запланированы десятидневные съемки в Канаде, он должен был сыграть главную роль в новом фильме, детали которого до сих пор держатся в секрете. 

Его десятилетнее партнерство с Дином Мартином принесло им славу и успех. Они сотрудничали в 16 картинах. Льюис имел самые большие гонорары в Голливуде, славу ему принесли фильмы Посыльный, Синдерфелла и Чокнутый профессор. Он прославился в 1950-е годы своими комическими номерами на радио и ТВ. Последняя картина с его участием Макс Роуз увидела свет в 2013 году.



Теги: США, Донбасс, Лас-Вегас, актер, комедия, умерший
 
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