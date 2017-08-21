В Лас-Вегасе умер легендарный комедиант

21.08.2017 09:28

Легендарный актер умер в возрасте 91 года.



Известный актер Джерри Льюис, один из самых успешных комедиантов Голливуда, скончался в возрасте 91 года, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.



"Легендарный артист Джерри Льюис скончался мирно сегодня по естественным причинам на 91 году в своем доме в окружении семьи", - говорится в сообщении Las Vegas Review-Journal.



Представители артиста до последнего не отменяли его предстоящие съемки.



Легенда американского кинематографа давно страдал от различных недугов, среди которых сердечные приступы, воспалительные заболевания легких и хронические боли в спине. У актера были запланированы десятидневные съемки в Канаде, он должен был сыграть главную роль в новом фильме, детали которого до сих пор держатся в секрете.



Его десятилетнее партнерство с Дином Мартином принесло им славу и успех. Они сотрудничали в 16 картинах. Льюис имел самые большие гонорары в Голливуде, славу ему принесли фильмы Посыльный, Синдерфелла и Чокнутый профессор. Он прославился в 1950-е годы своими комическими номерами на радио и ТВ. Последняя картина с его участием Макс Роуз увидела свет в 2013 году.