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"Прощай, немытая Россия!" – Литва наносит удар по "Газпрому" и начинает покупать газ в США
Сланцевый газ из Соединенных Штатов Америки, экспорт которого еще в 2013 году в "Газпроме" называли неосуществимым, уверенно выходит на энергетический рынок Европы. Теперь, после Польши и государств Южной Европы, уже и Литва начинает закупку американского сланцевого "голубого топлива". Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на Министерство энергетики Литовской республики.
Известно, что в порт Клайпеды уже успел прибыть первый танкер со сжиженным газом из США. Здесь уже 3 года как функционирует плавучий терминал по приему СПГ, который неоднократно принимал сжиженный газ из Нигерии, Норвегии и других государств.
Еще в начале лета литовский оператор Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) успел подписать соглашение с американской компанией Cheniere Energy на импорт американского СПГ. В национальной компании Литвы сразу же объявили, что данный шаг способствует диверсификации источников поставок топлива с постепенным снижением доли газового монополиста РФ "Газпром" до 50% на внутреннем рынке страны. Первый танкер со 140 тысячами кубометров природного газа уже прибыл, вторая партия ожидается в сентябре.
Поставки СПГ планируются и в дальнейшем: в Эстонии уже объявили о строительстве второго терминала приема сжиженного природного газа, который будет также использовать и Литва. К слову, весной этого года "голубое топливо" из США стали импортировать Польша, первый танкер пришел уже в июне. Предположительно, после строительства терминала по приему СПГ Польша сможет более чем наполовину удовлетворить потребность своего внутреннего рынка в природном газе.
Напомним, на саммите "Большой двадцатки" Путин не выдержал и начал уже открыто жаловаться на вытеснение американцами "Газпрома" с энергорынка Европы.
Теги: США, Донбасс, Газпром, Путин, Литва, Российская Федерация, сланцевый газ
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