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Звезда "Друзей" сделал громкое заявление
24.08.2017 15:00
50-летний актер сделал официальное заявление об уходе.
Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан объявил о завершении актерской карьеры в эфире ток-шоу Конана О'Брайена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мне 50 и несколько недель – я старею, – объяснил он. – Думаю, что лучше я выйду на пенсию раньше, чем позже, потому что мне бы очень хотелось ничего не делать. Это то, чем я займусь. Просто ничем".
О'Брайен в ответ пошутил, что если ЛеБлан сделает официальное заявление об уходе прямо сейчас, то сможет приходить на шоу хоть каждый день. "Я ухожу!" – поспешил согласиться актер.
Недавно ЛеБлан подписал контракт на участие в новом сезоне автомобильного шоу "Top Gear".
Теги: Донбасс, карьера, актер, сериал, друзья
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