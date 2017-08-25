Автобус з будівельниками Керченського моста рухнув в море: 14 загиблих

25.08.2017 14:31

У Краснодарському краї автобус упав у море, загинуло не менше 14 осіб.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на екстрені служби регіону.

«При падінні автобуса у воду в районі селища Волна загинуло 14 осіб», - зазначається у повідомленні.

П'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані, зазначили в МНС.

Автобус належить компанії, яка у селищі Волна веде будівництво пірсу для компанії «Таманьнафтогаз». Він перевозив вахтових робітників.

Врятувати вдалося 24 людини. За даними джерела, автобус упав з чотириметрової висоти. Основна версія надзвичайної події - порушення правил дорожнього руху, - зазначили в МНС.