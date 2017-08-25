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Как остановить борьбу с коррупцией: румынский рецепт "убийства НАБУ"
В Румынии, которую в часто приводят как пример того, как следует бороться с коррупцией – очередной виток политического кризиса. Кризиса, который берет начало именно в вопросах борьбы с коррупцией (точнее, с попытками остановить такую борьбу).
Поводом стал подготовленный минюстом пакет законопроектов о реформировании судебной системы. Согласно планам правительства и правящих социал-демократов, руководство прокуратуры и Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA) будет назначаться не президентом, а министром юстиции.
Глава государства Клаус Йоханнис назвал это атакой на правовое государство, а общественники объявили о начале массовых протестов.
"Европейская правда" публикует статью, подготовленную порталом NewsMaker.
Для Украины новый румынский кризис - особенно близок, ведь румынское ведомство DNA, вокруг которого разворачивается борьба является аналогом НАБУ, Национального антикорупционного бюро, деятельностью которого украинская власть также хронически недовольна.
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Пакет законопроектов по реформированию судебной и правоохранительной системы представил в среду, 23 августа министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер. Согласно предложенным поправкам, президент лишается права назначать руководство прокуратуры и Нацуправления по борьбе с коррупцией.
Если эти инициативы будут утверждены, главных прокуроров и руководство DNA будет назначать министр юстиции по согласованию с Высшим советом магистратуры. Под контроль минюста также переводится Судебная инспекция – орган по борьбе с коррупцией в судебной сфере (ранее этим занималось DNA).
Другим нововведение касается срока действия мандата главных прокуроров – его предлагается увеличить с трех до четырех лет. Это означает, что прокуроры, которых назначит подконтрольный социал-демократам Минюст, сохранят свои должности и после следующих парламентских выборов независимо от того, сохранит СДПР власть или нет.
Президент Клаус Йоханнис назвал происходящее атакой на правовое государство.
Против реформы выступили и представители прокуратуры, DNA и судебной системы. Пропрезидентская Национал-либеральная партия и другие оппозиционные силы объявили о намерении противостоять этим планам, а общественники – о начале массовых акций протеста.
Прибывший в четверг, 24 августа, с официальным визитом в Бухарест президент Франции Эммануэль Макрон тоже раскритиковал реформу. Он заявил, что нововведения "не способствуют борьбе с коррупцией" и призвал правящую партию дать задний ход своей инициативе.
Разъяснений от Бухареста ждут и в Брюсселе.
Это не первая попытка правящих социал-демократов вмешаться в работу правоохранительной и судебной системы страны.
Ранее Социал-демократическая партия неоднократно обвиняла DNA в том, что деятельность антикоррупционного ведомства носит избирательный и политический характер и направлена в первую очередь против их партии.
Дело в том, что фигурантами уголовных дел, связанных с коррупцией, за последние годы стала практически вся верхушка СДПР. Уголовное дело на бывшего лидера социал-демократов Виктора Понту было заведено, когда он был премьер-министром страны. А его преемник на посту лидера СДПР Ливиу Драгня не смог занять пост премьера по причине того, что ранее получил условный срок за коррупционные преступления.
Вот только имидж "партии коррупционеров" не помешал эсдекам победить на последних парламентских выборах.
Получив контроль над законодательной властью и назначив свое правительство, они попытались провести поправки об амнистии и декриминализации ряда "нетяжких" коррупционных преступлений. Под амнистию попали бы и некоторые функционеры СДПР.
Категорически против планов социал-демократического правительства тода выступил президент Йоханнис. Критика прозвучала из Брюсселя и Вашингтона, а на улицы румынских городов вышли сотни тысяч протестующих (детальнее – в репортаже ЕП из Бухареста "Майдан указом не распустишь")
В итоге под давлением протестов и Брюсселя социал-демократы были вынуждены отступить. Постановление правительства было отменено, а кабмин – отправлен в отставку и сменен на новый. Однако надежд взять под контроль правоохранительную систему социал-демократы, судя по всему, не оставили.
Европарламентарий от Румынии, экс-министр юстиции Моника Маковей считает, что предлагаемые нынешним правительством поправки – "фатальны для юстиции и страны" и нарушают обязательства Румынии перед ЕС.
Депутат румынского парламента от оппозиционного Союза за спасение Румынии, политолог Кристиан Гиня высказался еще жестче: "Если бы у Румынии были законы, предложенные Тудорелом Тоадером, нас бы никогда не приняли в ЕС".
Теги: Донбасс, Румыния, коррупция, НАБУ
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