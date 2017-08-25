«МЫ ЦИТИРУЕТ ДРУГ ДРУГУ ФРАЗЫ ИЗ «ТИТАНИКА»: КЕЙТ УИНСЛЕТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ОТНОШЕНИЯ С ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО

25.08.2017 20:52

После выхода фильма «Титаник» СМИ то и дело приписывали роман Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, однако оба опровергали эту информацию. Новая волна слухов прокатилась после того, как Уинслет побывала на вилле Ди Каприо в Сен-Тропе.

Вскоре после этого актриса дала интервью американскому изданию Glamour. Естественно, разговор коснулся слухов о романтических отношениях с Леонардо. Кейт подтвердила, что они очень близки с актером, но только в качестве друзей.

«Я уверена, вы не захотите знать, о чем был наш последний разговор. Но это было очень весело, я смеялась до упаду. Еще он сказал: «Ты представляешь, что случится, если мир узнает – о чем мы с тобой говорили?» Я не хочу рассказывать, о чем мы говорили с Лео, но да – мы очень близки до сих пор! А еще иногда мы цитирует друг другу фразы из «Титаника», и оба находим это очень смешным».

Источник: elle.ua