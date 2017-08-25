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Оружие США в руках Украины может помочь дипломатии - экс-заместитель генсека НАТО
США ищут новые способы защиты суверенитета Украины, поскольку Минский процесс зашел в тупик. И именно поэтому усиливаются дискуссии о целесообразности расширения военной помощи.
Об этом в интервью Deutsche Welle сказал бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Он обратил внимание на заявление министра обороны США Джеймса Меттиса, в котором он рассказал, что в Вашингтоне активно обсуждают возможность передачи Украине летального оборонного вооружения.
"Как друг Украины, я надеюсь, что США снимут запрет президента Барака Обамы для того, чтобы предоставить Украине средства для самообороны. Это стало бы поддержкой Курту Волкеру в его попытках добиться урегулирования путем переговоров, если россияне осознают, что не смогут безнаказанно сохранять статус-кво, включая их ежедневными атаками на украинские силы", - отметил Вершбоу.
Он также считает, что передача американского оружия украинским военным вполне возможна и частично зависит от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в Минске.
"Если Россия оставит свой обструкционистский подход к переговорам и начнет серьезно говорить о выполнении "Минска", тогда потребность в предоставлении данного оружия, возможно, отпадет. Но США сигнализируют и о том, что продолжение застоя на переговорах может привести к предоставлению летальных оборонительных вооружений Вооруженным силам Украины, таких как противотанковое оружие. Конечно, США с 2014-го года оказывают и иное содействие, и, кажется, министр обороны Маттис указал на то, что уже существующие формы помощи будут оставаться для того, чтобы украинские силы могли эффективнее себя защищать", - уверен экс-заместитель Генсека НАТО.
Вершбоу не сомневается, что если США все-таки передадут Украине летальное вооружение, Москва будет остро критиковать это решение, в частности, в своей пропаганде.
"Сейчас у них одностороннее преимущество, которое позволяет им безнаказанно атаковать украинские силы с помощью ракет и артиллерийских систем. Но думаю, что предоставление летальных оборонительных вооружений улучшит шансы достичь решения путем переговоров. Это оружие не предназначено для получения Украиной военной победы. Это создание равных условий для улучшения шансов на решение во время переговоров в соответствии с минскими соглашениями", - отметил Вершбоу.
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Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Государственный департамент и Министерство обороны США разработали план поставок оборонительных вооружений Украине и добиваются его одобрения Белым домом. Как сообщает издание, официальные лица считают, что поставки оружия Украине позволят предотвратить агрессивные действия Кремля на востоке страны.
Как писал в своей статье для ZN.UA Юрий Бутусов, страны Запада не выработали четкой доктрины оказания военной помощи Украине, вследствие чего поставки Киеву вооружений стали предметом ситуативных решений.
По его словам, западная дипломатия настаивает на необходимости прекратить конфликт в Донбассе и снизить эскалацию боевых действий, однако политики стран Запада не объяснили своим военным, как именно можно добиться выполнения этих целей.
Источник: zn.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
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