У побережья США обнаружили останки странного существа

Команда палеонтологов обнаружила в палеогеновых отложениях возле Чарльстона (Юж. Каролина, США) окаменелые останки ископаемого дельфина, жившего около 30 миллионов лет назад. Характерными чертами находки, получившей официальное наименование Inermorostrum xenops, является отсутствие зубов. Это звучит немного странно, поскольку в современном мире дельфинов принято относить к зубатым китам. Но это так.

Очень небольшое (около метра в длину) морское млекопитающее жило примерно в ту эпоху, когда эволюционные пути усатых и зубатых китов окончательно разошлись. Первые научились тихо «рыбачить», процеживая воду ради добывания планктона, вторые сделались охотниками — специалистами по ловле рыбы и головоногих моллюсков.

Очень похоже на то, что развитие обеих групп морских млекопитающих было не настолько линейным, как это может показаться. У китов, впоследствии ставших усатыми, тоже был как минимум один «отщепенец» — Janjucetus hunderi, — отличавшийся наличием зубов при полном отсутствии признаков китового уса. Полагают, что он был активным хищником.

Не вполне ясно, чем и как питался наш сегодняшний герой. Авторы находки думают, что короткие и изогнутые книзу челюсти выдают в нем специалиста по ловле жившей на дне мягкотелой фауны — моллюсков и небольших рыб. Возможно, добыча засасывалась, а удерживать ее помогали мускулистые губы, но убедиться в их наличии, разумеется, нельзя — у окаменелого черепа их нет.

Авторы открытия полагают, что для потери зубов при развитии из предковой формы, у которой зубы были, потребовалось около четырех миллионов лет. В любом случае следует признать, что такое существо было. Очень вероятно, что последующие работы палеонтологов смогут рассказать нам больше о его строении и жизни.

Источник: telegraf.com.ua