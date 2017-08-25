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Залякування та тортури: Діячі культури РФ назвали ситуацію з режисером Серебренніковим свавіллям
Члени Асоціації театральних критиків Росії опублікували відкриту заяву з приводу переслідування режисера Кирила Серебреннікова і інших членів Сьомий студії, назвавши дії російських силовиків "свавіллям" і "акцією залякування".
"Показовий арешт з конвоюванням в Москву людини, яка не намагалався переховуватися від слідства і займалася зйомками фільму в Петербурзі, виглядає як акція залякування. Тільки в подібних, внеюрідіческіх термінах можна пояснити тривале ув'язнення в СІЗО і шанованого театрального продюсера Олексія Малобродського, і тяжкохворого бухгалтера Ніни Масляєвої", - йдеться в ній.
У заяві також зазначається, що "суспільство не отримало задовільної відповіді, чим саме викликані ці екстраординарні заходи, які цілком можна кваліфікувати як форму тортур".
"Численні поручительства провідних діячів російського театру залишені без уваги. Якщо хтось і вірив в об'єктивність слідства і суду, був змушений розпрощатися з ілюзіями... Прийшов час репресій щодо російської культури? Вона знову "завинила" перед владою, як багато разів вже траплялося в історії? Ми вимагаємо припинення насильства і свавілля по відношенню до діячів театру, чия вина не тільки не доведена, але і до ладу не сформульована", - вважають театральні критики.
Крім того, відомий російський драматург і режисер Іван Вирипаєв також опублікував відкритий лист на підтримку режисера Серебреннікова.
"Я бачу, як більшість з вас написали свої листи на підтримку, прийшли на мітинг, дали інтерв'ю і навіть звернулися до президента. І це, вже вибачте, стає трагікомічним явищем. Адже тим часом, більшість з вас продовжують знімати свої фільми, ставити спектаклі і отримувати дотації від Міністерства культури. Так чи інакше, співпрацюючи з цією владою і думаючи, що своєю творчістю і своєю громадянською позицією ми можемо щось змінити в цій країні, або внести свій посильний внесок в ці зміни, ми просто в черговий раз обманюємо са ми себе і свою країну", - написав він.
У зв'язку з цим драматург закликав перестати підтримувати главу Кремля Володимира Путіна.
"Перше, що ми, діячі культури, інтелігенція, прогресивні люди Росії можемо зробити, - це перестати підтримувати цю владу. Не потрібно отримувати всі ці державні нагороди і публічно при камерах потискати руку Володимиру Путіну", - заявив він.
Источник: nv.ua
Теги: Россия, Донбасс, режиссер, культура
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