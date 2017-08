Исповедь эмигрантки: как украинка разочаровалась в Египте

Криворожанка Галина Чепурко, еще будучи студенткой, решила поехать на стажировку в Египет. С первого раза страна ей понравилась и девушка приняла решение вернуться, но уже на дольше.

Галина работала и маркетологом, и учителем русского языка, и воспитателем в детском саду. Однако судьба изменила планы девушки, и вот уже два года украинка живет в Каире с мужем-египтянином.

О стране, где нормальный сервис — это не норма, а исключение; где арендодатель может быть против гостей противоположного пола, а доктор — назначать прием на полночь. Два года жизни в Египте от украинки специально для "Обозревателя".

История переезда

Я училась на маркетолога в Криворожском экономическом институте КНЭУ. На 4-м курсе вступила в студенческую международную организацию AIESEC, где занималась социальными проектами в Кривом Роге, а позже ею руководила.

Когда решила впервые ехать на стажировку, рассматривала несколько стран. Египет был в приоритете, потому что здесь были знакомые. За полтора месяца влюбилась в страну и после возвращения начала совершенствовать английский. Находясь в Украине, нашла работу по специальности: меня приняли в маркетинговое агентство. Быстро оформила визу и улетела...по контракту на три месяца, но получилось все по-другому.

Первые впечатления

Первое впечатление было от природы. Здесь очень мало деревьев и зелени. Не могла поверить, что такое бывает. Удивил также громкий призыв к молитве со всех мечетей вокруг, особенно ночью.

Отличия в менталитете между украинцами и египтянами просто огромные. Сразу заметила, что они опаздывают и не предупреждают об этом. Минимум на час. Дорожное движение повергло меня в шок. Нет тротуаров, люди ходят вдоль дороги, переходят где хотят. Все сигналят, шумно. На маршрутках нет номеров. Водители просто выкрикивают конечный пункт или показывают характерный знак, который мне не понятен.

Приятно удивило то, что люди говорят на английском языке, не было языкового барьера. Из современных фишек понравился размах в наружной рекламе. Мне как маркетологу было интересно наблюдать объемные билборды. Иногда на нескольких щитах размещалась целая история.

Сервис

Сервис — это слабая сторона Египта. В крупных супермаркетах путаница с ценниками. Приходится искать по штрих-коду или бегать к сканеру, которых всего один-два на весь магазин.

Египтяне верят, что чем больше платишь, тем лучше тебя обслужат. Поэтому многие бизнесмены ставят высокую цену, желая привлечь богатых клиентов, а на деле сервис даже до среднего не дотягивает. Или наоборот, маленькое некрасивое местечко, а к тебе относятся как к самому важному клиенту.

Был случай, когда в недорогом ресторане заказала суп, переборщила с соусом и не могла его есть. Официант принес картошку-фри в качестве извинения. Хотя это была полностью моя вина и я ничего не требовала. Хорошие места существуют, но нужно тщательно искать.

Здесь распространены некоторые услуги, которых в Украине нет или они не развиты: прачечные, глажка одежды, доставка на дом. Можно позвонить на овощной рынок, в магазин, аптеку, ресторан и заказать то, что вам необходимо. Приносят очень быстро.

Аренда жилья

В самостоятельном поиске жилья помогают специальные группы в социальных сетях. Например, "Accommodation in Cairo" на Фейсбуке. Если не хотите заморачиваться, найдите хорошего брокера. Также в Египте хорошо работают связи. Начните спрашивать самих египтян. Они любят быть полезными и попытаются помочь.

При поиске жилья нужно учитывать точное нахождение. Парадокс города в том, что один и тот же район имеет бедную и богатую части. Иностранцам лучше выбирать богатую. Там меньше шума, чисто, квартиры просторней.

Часто владельцы ставят ограничения: только для мальчиков или девочек. Эти нюансы оговаривают сразу. Еще могут запретить приглашать гостей противоположного пола. Это нужно уточнять до подписания контракта. Некоторые хозяева знают, что это может быть проблемой, ставят такие условия после сделки. За нарушение вас могут выгнать или устроить скандал. Есть смешанные квартиры для обоих полов, но таких немного.

Можно снимать квартиру или комнату, с мебелью или без. В среднем, цена за меблированную комнату от 65 долларов в месяц, пустая квартира-студия обойдется от 250 долларов. При въезде нужно заплатить месячную аренду в тройном размере: аренда, страховка, которая возвращается при выезде, и брокерские (не возвращаются).

Учеба

Высшее образование в Египте — это дорога в светлое будущее. Позволить его могут не все, потому что очень дорого. Университеты частные, располагаются за городом и имеют собственную инфраструктуру, вплоть до автобусов, которые привозят и увозят студентов. Вход на территории возможен только по пропускам. Много студентов-иностранцев. Обучение проходит на английском языке.

Работа

Египетские компании любят нанимать иностранцев. Это повышает престиж заведения. Здесь большой спрос на учителей. Есть вакансии в офисах. Чтобы найти хорошую позицию из Украины, используйте группы в Фейсбуке. Например, “Job for foreigners in Egypt”, “Teachers in Egypt” и т. д. Также сайт wuzzuf может быть полезен.

При поиске будьте внимательны. Часто нанимают девочку-иностранку как "личного ассистента" начальника. Ее задача — сопровождать его на встречах и улыбаться. Возможно, для кого-то это отличный вариант, но о профессиональных навыках не будет идти речи и непонятно заплатят ли в конце месяца.

Свою первую стажировку я нашла через студенческую организацию AIESEC. Проработав там два месяца, поняла, что продажи — это не мое. Были еще проблемы с руководством, поэтому я начала искать лучший вариант.

К счастью, стажировку можно было закончить через месяц. Параллельно нашла подработку учителем русского языка. Это было случайно, я пришла на работу к своему соседу за ключом от квартиры. Он там тоже подрабатывал учителем английского. Пока его ждала, мне предложили эту возможность и обещали всему научить. Я согласилась.

Благодаря этому опыту я поняла, что преподавание мне нравится больше, чем маркетинг. Но поскольку работа была дополнительной, то все равно искала что-то на полный день. Моя новая знакомая, тоже украинка, работала тогда HR и искала маркетинг-менеджера. Меня приняли.

Опыт был интересный, команда отличная, со многими до сих пор общаемся, но был какой-то дискомфорт. Когда меня и еще несколько человек уволили, я подумала, что это знак, и решила перейти в сферу образования. Искала работу в садиках и школах через группы в Фейсбук. Через два месяца меня взяли воспитателем-учителем английского в детсад. Очень благодарна руководству, что поверили в меня, поскольку этот опыт был одним из лучших в моей жизни. Сейчас я работаю копирайтером на удаленной основе.

Медицинское обслуживание

Медицина платная. В государственных больницах цены ниже, чем в частных. Но там очередь длиннее и условия хуже. Здесь нет привязки к больницам или врачам. Хочешь, сегодня иди в одно учреждение, завтра — в другое. Цена за прием у одного врача — от двух долларов в непрестижной больнице, и около $10 — в престижной.

Большинство врачей принимают вечером. Я как-то у стоматолога сидела в полночь, это нормально. Шокирует, что врачи опаздывают. Например, прием начинается в 17, в он приезжает в 18, а то и позже. Это даже не исключение, а традиция. Люди хоть и возмущаются, но никто не идет жаловаться руководству. Я пошла, и получила ответ: “Ты должна адаптироваться”. Стараюсь избегать врачей, а медосмотры прохожу в Украине.

О местных жителях

Местные жители разные. В целом, приветливые, гостеприимные, пытаются помочь. Но чувствуется широкая пропасть между бедными и богатыми. Первые не отличаются манерами и воспитанием, бросают мусор где-попало, часто пытаются обратить на себя внимание. Это очень напрягает в туристических местах. Они начинают кричать вслед, пытаются сделать селфи без твоего согласия или просто обращают на себя внимание. Обычно это дети.

Я объясняю это тем, что в стране другой подход к образованию. Во-первых, детям здесь все позволено. Во-вторых, многие родители заставляют детей работать в ущерб учебе. К сожалению, государство это не контролирует.

Средний класс и высшее общество пытаются вложить в детей как можно больше, чтобы обеспечить им хорошее будущее. Такие люди намного приятнее в общении.

Иностранцев же любят все, но по-разному. Для одних – это экзотика, для других — возможность попрактиковать английский, для третьих — красивая мордашка. Египтяне в восторге от белой кожи и светлых волос. Многие парни ставят себе цель — жениться на иностранке.

Любимое занятие египтян — следить за жизнью других. Когда я снимала жилье, это напрягало. Внизу у каждого дома есть вахтер, который все о тебе знает и докладывает владельцу квартиры. Сейчас живу с мужем в "семейном доме", то есть наши соседи — его родственники. Поначалу чувствовала, что был интерес с их стороны, кто же я такая. Сейчас все утихло.

Еще египтяне очень много курят сигарет и кальяна. Часто прямо в квартире или офисе. Раньше очень это раздражало. Сейчас мало сталкиваюсь, потому что в моей семье все некурящие.

На счет мужа египтянина тоже есть, что сказать. В их культуре принято опекать жену, в то время как в Украине женщины более самостоятельные. Мужчина в египетской семье решает все проблемы. Ведь даже жениться он может, когда сможет сам обеспечивать семью. С другой стороны, нужно всегда говорить, куда идешь, зачем, во что одета.

Еда

Египетская кухня очень вкусная. Я влюблена в махши (фаршированные овощи), молохею (зеленый суп), морепродукты. Дефицита в продуктах не испытываю, овощи и фрукты здесь такие же, как дома. А также есть экзотические, которых нет в Украине.

Очень скучаю по шпротам, аналогов пока не нашла. Кисло-молочные продукты здесь называются "йогурт" или "крем". Перепробовав разные виды, я нашла сметану, ряженку и кефир. Иногда скучаю за борщом, варениками и пельменями. К счастью, все ингредиенты тут есть и можно самой приготовить. Чего не хватает, так это нашего хлеба. Цены на овощи в среднем — 50 центов за килограмм; фрукты — 1 доллар; куриное филе — 5; молоко — 0,7.

Средний чек в ресторане зависит от уровня заведения. Те, где столики на улицах в бедных районах — 2,5 доллара, в торговых центрах или богатых местах — от 10 и до бесконечности. Я люблю уличную еду, хотя многие египтяне от нее шарахаются. Очень вкусно и дешево. Еще здесь популярны свежевыжатые соки. Стакан стоит 50 центов, выбор большой. Зимой им на смену приходит сахлеб (похож на наш молочный кисель), жидкий сникерс и т. д.

Резюме

Скажу откровенно, страна не моя. Как только перестаешь быть туристом, открываются новые грани, которые поначалу незаметны. Большая культурная пропасть между Украиной и Египтом. Абстрагироваться не получается, так как это все перед глазами.

