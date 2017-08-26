Ученые сделали удивительное открытие о китах

26.08.2017 17:06

Шумовые помехи в Мировом океане являются главной причиной, почему китам приходится изменять частоту, на которой они общаются между собой. Это выяснили ученые из Университета Орегона.

Изменения частоты пения китов отмечаются уже в течение 20 лет, киты стали общаться на более низких волнах. Однако, причина таких изменений стала известна исследователям совсем недавно.

Причину объяснил Роберт Дизак, являющийся работником Нацуправления США по исследованию океанов и атмосферы. Дизак отметил, что исследовательское сообщество давно знало о том, что киты имеют особую способность изменения частоты общения, но почему они это делают – оставалось тайной.

Теперь же, ученые выяснили, что происходит это из-за посторонних шумов, которыми наполнен океан. Основная масса постороннего шума, заставившая китов изменить тональность, вызвана человеческой деятельностью.

Источник: telegraf.com.ua