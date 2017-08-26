В якому місті найлегше позбутися бідності, розповіли економісти

26.08.2017 09:50

Економісти з Університету Огайо і Університету Оклахоми в результаті досліджень прийшли до несподіваного висновку: як виявилось, позбавитися від бідності легше мешканцям не мегаполісів, а жителям малих населених пунктів. Про це повідомляє Washington Profile, пише Кореспондент.

Аналіз ситуації в США показав, що у великих містах створюється більше робочих місць, ніж в малих, проте і їх недостатньо для того, щоб всіх охочих забезпечити роботою і засобами для існування.

У свою чергу, в невеликих населених пунктах темпи приросту робочих місць значно нижчі, проте нижчим є і попит на них - тому тут рівень безробіття помітно менший.

Крім того, життя в мегаполісах дорожче. В результаті рівень бідності у великих містах США зберігається практично незмінним впродовж останнього десятиліття, а в малих містах він стабільно знижується.

В рамках цього дослідження була проаналізована ситуація в більш, ніж 300 населених пунктах США. Вони були розділені на дві групи - з населенням менше 350 тисяч чоловік (малі) і більше 1,5 мільйонів (великі).

Як виявилось, якщо за рік кількість нових робочих місць збільшилася на 10%, то це приводить до різних результатів для великих і малих міст: темпи зниження рівня бідності в малих містах в 1,5 раза перевищують аналогічні темпи, що фіксуються в мегаполісах.

Не у грошах щастя, свідчить народна мудрість, проте нове дослідження показує, що це не так. У Великобританії 80% жінок і 78% чоловіків з готівковими активами, що перевищують суму 500 тисяч фунтів ($1 млн.), визнали, що гроші зробили їх щасливішими.

Источник: expres.ua



