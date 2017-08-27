АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ СОВЕРШИЛ КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК, САМ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ

27.08.2017 19:54

Семья из США перепрыгнула реку на автомобиле Toyota RAV4.

Как сообщает телеканал CBS, машина оказалась на разводном мосту в Нью-Джерси, когда тот начал «открываться». Никто не пострадал.

Семья Нафисов двигалась в город Кейп-Мей для проведения выходного дня. В автомобиле находились отец и мать, а также дочь и ее друг. Во время пересечения моста Middle Thorofare Bridge находившийся за рулем Теренс Нафис (отец) понял, что дорога под ним в буквальном смысле начала подниматься.

Устройство этого разводного моста таково, что он имеет одну поднимающуюся секцию для пропуска судов. Автомобиль Нафисов оказался именно на ней (и двигался к краю этой секции). По словам Теренса, металлическая конструкция поднялась на 1-2 метра. В этот момент водитель испугался того, что автомобиль упадет в воду с 20-метровой высоты, и начал ускоряться.

В результате кроссовер спрыгнул с платформы и приземлился на другой стороне моста. Пассажиры не получили травм, однако ущерб автомобилю оценили в 10 тысяч долларов.

В ходе расследования случившегося полицейские установили, что оператор моста запустил процесс «открывания» из-за приближавшегося судна. При этом ввиду технических проблем радиосвязь с ним в тот момент отсутствовала. Оператор посмотрел на мост, чтобы убедиться в отсутствии автомобилей, однако солнечные блики якобы помешали ему увидеть RAV4 Нафисов.

Источник: avtoblog.ua