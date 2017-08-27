Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В гараже нашли заброшенный спорткар стоимостью 2 млн. долларов

27.08.2017 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В гараже нашли заброшенный спорткар стоимостью 2 млн. долларов

В японском гараже нашли автомобиль, который стоял и ржавел там четыре десятилетия. Пыльной находкой оказался Ferrari Daytona 60-х годов, который имеет уникальный кузов и стоит целое состояние.

Модель Ferrari 365 GTB/4 Daytona выпускалась с 1969 по 1973 год, спорткары оснащались 4,4-литровым двигателем мощностью около 350 лошадиных сил, который позволял разгоняться до 280 км/ч.

Таких автомобилей было произведено достаточно много – 1200 штук. Огромной ценности 365-я модель не представляет, к примеру, на британских сайтах такие машины с кузовом купе в идеальном состоянии стоят около 600 тыс. фунтов стерлингов, а родстер можно найти дешевле 100 тысяч.

Однако автомобиль из японского гаража – совсем другое дело. Когда специалисты решили изучить его более детально, то обнаружили на кузове табличку с номером шасси 12653. При проверке номера выяснилось, что данный экземпляр имеет алюминиевый кузов Scaglietti. И машина с таким кузовом существует в единственном экземпляре.

Помимо облегченного кузова, эксклюзивная модель отличается фарами, выполненными из оргстекла, и более прочными стеклами. Автомобиль был произведен в 1969 году и изначально принадлежал Лучано Конти, близкому другу Энцо Феррари. В 1971 году спорткар импортировали в Японию, где он сменил трех владельцев, последним из них оказался человек по имени Макото Такай.

В ближайшее время Ferrari 365 GTB/4 Daytona из японского гаража будет выставлен на аукцион RM Sotheby. Устроители торгов надеются выручить за уникальную алюминиевую «Дайтону» не менее 2 миллионов долларов, даже несмотря на ее потрепанное состояние. Торги состоятся 9 сентября.

Источник: autonews.ua



Теги: Донбасс, Япония, спорткар, гараж
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх