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На Марс отправят робота, который подготовит планету для жизни
Ученые отправят на Марс специально разработанного робота, который облагородит планету до приезда первых колонизаторов.
Такими планами поделились представители подразделения NASA, занимающиеся реализацией проекта «Ровер 2020», передает Хроника.инфосо ссылкой на Grifonsoft.ru
Эксперты сочли необходимым не подвергать опасности жизни первых колонизаторов Марса, ведь в данный момент условия для жизни на планете совершенно непригодные. Кислорода в атмосфере космического тела всего 0,13 процентов, в то время, когда на земле 21 процент. Отправленный в разведку робот будет распространять по планете микроорганизмы, жизнедеятельность которых будет давать плоды в виде кислорода.
По мнению исследователей, реализация проекта будет возможна уже через три года, и к тому времени робота проверят и всячески протестируют, чтобы свои обязанности он выполнял на высшем уровне.
Также сообщается, что помимо такого шага ученые задумали более глобальные действия. Речь о создании специального купола, который построят вокруг Марса, и он будет защищать планету от магнитного воздействия. А еще в далеком будущем возможно возведение атомного реактора для добычи энергии.
Теги: Донбасс, робот, космос, планета, Марс
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