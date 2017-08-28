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Півкраїни залишили без зв’язку із-за масових протестів
Влада Індії безпрецедентно готуються до суду над духовним лідером релігійної громади “Дера Сача Сауда” Гармита Рамою Рахимой Сінгхом
Суд над ним запланований на понеділок, 28 серпня, але вже зараз в ряді районів Індії спалахнули масові заворушення, в ході яких вже загинули 38 людей.
Крім того, понад 200 осіб було поранено, повідомляє Reuters. Влада навіть вимкнули інтернет у двох північних штатах (де знаходиться в’язниця, в якій зараз перебуває гуру, і суд, де його судитимуть за звинуваченням у зґвалтуванні).
Прихильники гуру спалили кілька автозаправних станцій та вокзалів, десятками підпалюють машини і збираються на стихійні мітинги. Сили безпеки оточили в’язницю в Рохтаке, в 70 км від Нью-Делі, де зараз перебуває Сінгх. Місто Сірса, де розташована громада “Дера Сача Сауда”, повністю блокований – як поліцією, так і протестуючими. У місті закриті школи і коледжі.
“Ми повністю підготовлені, у нас є план дій на випадок будь-яких непередбачених обставин”, – запевняють в поліції і додають, що в понеділок, в день суду установа буде оточено охороною, а всього в місто на посилені патрулі вийде не менше 10 тисяч правоохоронців.
У сусідньому місті Пенджабі, де прихильники гуру не настільки активні, охороняти правопорядок буде тільки 8 тисяч військових і поліцейських. По всьому штату оголошено надзвичайний стан, заборонені великі зборів і відключений мобільний інтернет.
В день першого засідання суду над гуру, при придушенні заворушень було арештовано 2500 осіб. Ще в п’ятницю повідомлялося про 23 загиблих.
Гурмит Рам Рахім Сінгх – відомий як “батько-рок-зірка” і “гуру мішури”. У 23 роки очолив громаду, яка себе називає некомерційної соціальної благотоворительной і духовною організацією. Виступає на рок-концертах, знімається у фільмах, володіє власним брендом, що виробляють продукти харчування. Його звинувачували в осмеянии відомих духовних лідерів сикхів і індусів, а також у тому, що він переконував своїх послідовників пройти процедуру кастрації, щоб “бути ближче до бога”.
Нагадаємо, російська заблокована мережа ВКонтакте позлила сепаратистів Донецька.
А правляча верхівка КНДР не пускає в інтернет населення, але при цьому із задоволенням насолоджується його благами
Також контрпропагандистська проект перестав працювати у складі Міністерства інформаційної політики.
Джерело: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Индия, суд
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