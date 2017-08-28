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СМИ рассказали, как быстро можно захватить парламент Британии
Журналисты опубликовали шокирующие данные
В ходе секретных учений полиция установила, что террористы могут проникнуть в здание британского парламента менее, чем за пять минут, сообщает Корреспондентсо ссылкой на газету Telegraph и ее источники.
По данным источника, секретное тестирование системы безопасности здания британского парламента было проведено во время летних каникул, чтобы большинство парламентариев не узнали о результатах проверки. Офицеры полиции, исполнявшие роль боевиков, смогли легко и быстро проникнуть в парламент по реке и добраться до зала Палаты общин, где проводятся основные дебаты.
По словам источников издания, между началом "атаки" и входом в зал Палаты общин прошло меньше пяти минут. Эксперимент показал, что более 100 членов парламента могли быть убиты. Эти учения стали частью расследования мартовской атаки на Вестминстерском мосту и нападения на полицейского у здания парламента.
В результате проверки были сформулированы несколько основных рекомендаций по усилению охраны парламента. В частности, речь идет о необходимости установки защитных барьеров на реке, которые не позволят лодкам и судам приближаться к зданию. Также специальная группа вооруженной охраны в настоящий момент проходит необходимое обучение для защиты речных входов в парламент.
По словам представителя британского парламента, служба безопасности и полиция прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты парламентариев.
"Хотя мы не может распространяться об особенностях нашей системы безопасности, мы тесно сотрудничаем с полицией, спецслужбами и другими, чтобы меры по обеспечению безопасности были эффективными и соответствовали рискам, с которыми сталкивается парламент", — заявил представитель парламента.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, парламент, Великобритания, захват
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