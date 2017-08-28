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У Кореї знову готуються запустити ядерну боєголовку
У Північній Кореї ймовірно готуються до шостого випробування ядерної зброї
Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну розвідувальну службу Сеула.
Видання зазначає, що південнокорейська розвідка виявила активність, яка свідчить про те, що в тунелі №4 готуються до відновлення будівельних робіт, зупинених у 2016 році.
Національне агентство розвідки Сеула розповів південнокорейським депутатам на закритій парламентської сесії, яке виявило ознаки того, що Північна Корея готується до ще одного ядерного випробування на своєму підземному випробувальному полігоні Пунгери”, – пише видання.
Північна Корея в суботу, 26 серпня, здійснила запуск ракет у бік Японії. Кілька ракет малої дальності пролетіли в північно-східному напрямку близько 250 кілометрів і впали в Японське море. Тихоокеанське командування армії США зазначив, що КНДР запустила три балістичні ракети малої дальності. Всі три ракети вийшли з ладу в польоті, одна з них вибухнула майже відразу після запуску
Нагадаємо, правляча верхівка КНДР не пускає в інтернет населення, але при цьому із задоволенням насолоджується його благами.
А стратегічні бомбардувальники ВПС США, які базуються на острові Гуам, знаходяться в стані повної бойової готовності на випадок ракетної атаки з боку Північної Кореї. Літаки вилітають їх військової бази «Андерсон» кожен день. Військові готові до бойових завдань, якщо КНДР вирішить завдати удару по американських базах в Тихому океані.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на CNN
Теги: Донбасс, ядерная ракета, КНДР
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