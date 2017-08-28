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В Италии ученые обнаружили сенсационную находку
Археологи обнаружили на Сицилии вино возрастом шесть тысяч лет.
Археологи из Университета Флориды обнаружили на острове Сицилия сосуд с вином, которое относится к IV веку до нашей эры.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЗН.
Исследователи обнаружили медный сосуд в пещере на Сицилии и установили, что он наполнен древним вином. По словам ученых, находка является беспрецедентной, поскольку вино стало древнейшим, обнаруженным на всей территории Италии. Ранее предполагалось, что итальянцы начали производить вино около трех тысяч лет назад.
Древнейшее вино в мире, которое было обнаружено на данный момент, было найдено в Армении, его возраст оценивается в шесть тысяч лет. Вместе с тем, по мнению ученых, древние люди начали заниматься виноделием еще 10 тысяч лет назад.
Теги: Донбасс, Италия, ученые, находка
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