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Генконсул РФ в Штатах назвал американцев русофобами и констатировал, что улучшения отношений ждать не имеет смысла
Сергей Овсянников считает, что в ближайшее время в российско-американских отношениях не предвидится ничего позитивного. В России со страхом ждут введения очередного пакета санкций со стороны США, который вступает в силу уже 1 сентября. Надежды на то что Белый дом сменит гнев на милость, Кремль больше не питает, сообщает "Диалог.UA".
Соответствующая информация была озвучена в интервью с Генеральным консулом России в Нью-Йорке Сергеем Овсянниковым, которое опубликовало издание "Комсомольская правда". Он признался, что санкции больно ударят по россиянам, живущим в США. Больше всего таких именно в его "епархии" – штате Нью-Йорк.
"Все это скажется на наших соотечественниках, большое количество которых проживает в штате Нью-Йорк. Нам пока им, к сожалению, нечего сказать. И мы, как обычно, готовы ко всему. Был прецедент высылки 50 российских дипломатов из США. Что сейчас придумает американская сторона, трудно сказать. Мы не гадаем, а ждем", - прокомментировал консул. Он сообщил, что в США "нагнетается русофобия" и, по сложившейся в РФ традиции, выразил надежду, что именно Штаты "отыграют ситуацию назад". Но при этом подчеркнул, что улучшений отношений между двумя странами "ждать не приходится".
Напомним, США с 23 августа приостановили выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников по вине российской стороны. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее сообщалось: в Москве пообещали "зеркальные меры" в ответ на выдачу виз со стороны США гражданам России.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, посольство, виза, консул, санкции
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