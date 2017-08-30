Срочно! Полный крах российской космонавтики: Москва потеряла сразу шесть спутников

30.08.2017 12:56

Российский космический “рекорд” снова оказался пустым сотрясанием воздуха. Из запущенных 73 спутников на ракете “Союз - 2.1а” шесть потеряны. Ученые уже долгое время не могут связаться с четырьмя из них, еще два оказались на незапланированных орбитах. Информацию о проблемах сообщает издание Space News, передает “Диалог.UA”.

На данный момент известно, что на связь не выходят два кубсата от Dauria Aerospace, “Искра-МАИ-85” и “Маяк”. На незапланированных орбитах оказалась Lemur-2 (компании Spire Global) и Flock 2k (от Planet Labs).

Российские ученые пока не могут объяснить провал операции. В качестве возможных сценариев рассматривают проблемы с космическим аппаратом или ракетой. Сейчас эксперты изучают обстоятельства происшествия. Напомним, ученые заявляли о новом рекорде: ракета “Союз - 2.1а” стартовала с небывалым числом спутников. До этого на российско-украинской конверсионной ракете “Днепр” запускали 36 аппаратов.