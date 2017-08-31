Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые

31.08.2017 12:36

Ученые сказали, когда исчезнет Каспийское море.



Группа международных экспертов сумела провести новые масштабные исследования. Специалисты из Франции, Азербайджана и России заявили, что через 75 лет может исчезнуть северная часть Каспийского моря.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на Максимум.



Эксперты сделали подобные выводы на основе анализа космических снимков, полученных со спутников миссии GRACE. Выяснилось, что три основных фактора влияют на уровень Каспия: испарение и осадки, а также вода из рек, впадающих в море. Эксперты это сумели выявить и благодаря данным, гидрологи разных стран мира собирали длительное время.



В целом, за время наблюдений уровень воды снизился примерно на 1,5 метра (пять футов), - говорится в научной работе.



В особой опасности является участок северной части, где море омывает юго-восток Астраханской области, Дагестана и Калмыкии. Именно здесь через 75 лет состоятся самые негативные изменения.