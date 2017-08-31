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Ученые назвали год, в котором люди станут бессмертными
Если верить последним прогнозам, то уже к 2045 будут появляться бессмертные люди.
К 2045 году наука может сделать людей бессмертными благодаря развитию искусственного интеллекта. Такими позитивными прогнозами поделился футуролог Раймонд Курцвейл, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
По мнению Курцвейла, в настоящее время искусственный интеллект уже достиг высокого уровня, позволяющий ему создавать художественные шедевры идентичные по мастерству тем, которые сделаны людьми, и при этом продолжает расти и совершенствоваться дальше.
В перспективы с помощью современных технологий человечество будет способно воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии. Биологический ум претерпит ряд серьезных изменений, превратившись в технический без возможности возврата. Человек, вероятно, сольется в единый организм с технологиями, приняв форму подобную киборгу, что сделает его непобедимым и бессмертным, так как он станет не только физически, но и эмоционально совершенным.
Искусственный интеллект избавит людей от проблем со здоровьем и старения. Более того, создание человеку смогут отсканировать, а затем перенести и внедрить в компьютер, тем самым позволив ему жить на просторах виртуальной реальности.
Однако футуролог предупреждает также о нависшей угрозе, ведь в случае неправильного обращения компьютеры восстанут и уничтожат человечество как вид.
Теги: Донбасс, люди, ученые, открытие, бессмертие
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