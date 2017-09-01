Через несколько часов к Земле приблизится самый большой в истории астероид

01.09.2017 11:30

В ближайшие часы на минимальном расстоянии от Земли пролетит крупнейший за всю историю наблюдений астероид Флоренс, размеры которого свидетельствуют о том, что в случае столкновения с планетой, это небесное тело уничтожит все формы жизни.

Как информирует replyua.net со ссылкой на американское космическое агентство НАСА, астероид промчится 1 сентября мимо Земли на расстоянии около семи миллионов километров.

«Хотя многие известные астероиды прошли ближе к Земле, чем Флоренc 1 сентября, все они были оценены как меньшие», - заявил Пол Ходас, менеджер Центра исследований околоземных объектов НАСА.

По словам специалистов, реальной угрозы для Земли Флоренс не представляет, однако именно сегодня сближение с нашей планетой станет наиболее близким за все время с момента открытия этого небесного тела. В последний раз Флоренс сближался с Землей на минимальное расстояние 37 лет назад. Следующее сближение может произойти приблизительно в 2500 году.