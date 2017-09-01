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Джонни Депп распродает недвижимость, чтобы избежать банкротства
Массовую распродажу своей недвижимости Депп начал еще в прошлом году
Как стало известно, Джонни Депп выставил на аукцион очередной "экспонат" некогда обширной коллекции своей недвижимости. На этот раз речь идет о ферме в штате Кентукки. На 17 гектарах территории фермы, расположены: основной дом площадью более 500 квадратных метров, гостевой дом, три больших амбара. Депп выставил свою недвижимость на продажу еще прошлой осенью – за 2 миллиона долларов.
Между прочим, это уже пятый объект недвижимости, от которого Депп избавляется с прошлой осени. За это время он успел выставить на продажу виллу на юге Франции — за 50 миллионов долларов и три квартиры класса люкс в Лос-Анджелесе — за два с половиной, три и 1,8 миллионов. Последние из вышеупомянутых апартаментов расположены в элитном доме 30-х годов прошлого века, построенном в стиле арт-деко. В этом же доме актер владеет еще одной квартирой, которую он тоже выставил на продажу и надеется получить за нее еще около двух миллионов.
Массовую распродажу своей недвижимости Депп начал еще в прошлом году, после того, как завершил бракоразводный процесс с Эмбер Херд, с которой он прожил в законном браке чуть больше года. Согласно условиям соглашения, которое он заключил с супругой, обвинившей его в избиениях, Джонни выплатил Эмбер 7 миллионов долларов. Впрочем, она их не присвоила, а отдала на благотворительность.
А вскоре у Деппа возникла другая проблема — представители компании, ранее управлявшей его финансами, заявили, что он задолжал им более 4 миллионов долларов — сумму, за которую они выкупили долг актера одному из банков. А долг этот, как заявили менеджеры, образовался в результате мотовства актера. Хотя они, по их утверждениям, неоднократно предупреждали Джонни, что его расходы превышают его доходы, Депп не прислушался к советам и продолжал тратить умопомрачительные суммы. Так, за один только приобретенный им тропический остров он заплатил 3,6 миллионов долларов.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, банкротство, Джонни Депп
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