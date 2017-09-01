Испания решила наказать КНДР

01.09.2017 16:00

Испания приказала посольству Северной Кореи сократить количество персонала в знак протеста в связи с действиями Пхеньяна из-за запусков ракет и ядерных испытаний.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local Spain и МИД Испании.

"МИД предупредил посольство КНДР, что продолжение подобных действий будет иметь последствия для двусторонних отношений", - заявили в ведомстве.

"В МИД был вызван посол КНДР, ему было сообщено о позиции испанского правительства и о решении по сокращению персонала диппредставительства в Мадриде", - добавили в министерстве.

Посольство Кореи открылось в Мадриде в 2014 году и состоит из посла и двух дипломатов.

Один из дипломатов должен покинуть посольство до 30 сентября.

Источник: http://from-ua.com