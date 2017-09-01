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Сюрприз с неба: город засыпало долларами (видео)

01.09.2017 17:46
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Асфальт был прямо-таки усыпан долларовыми купюрами

Жители села Герман недалеко от  Софии не поверили своим глазам, ведь судя по всему, на дорогу по направлению к болгарской столице пролился денежный дождь.

Естественно, все проезжающие останавливались, чтобы принять участие в дележе свалившегося с неба счастья. Но, увы, радость была недолгойтак как вскоре на место происшествия прибыла полиция.

Стражи порядка на месте выяснили — деньги фальшивые. Как оказалось, потеряла их машина, которой владеет киностудия. Купюры напечатали специально для съемок фильма.

Напомним, среди украинцев резко возрос спрос на поездки в Китай. У посольства Поднебесной выстраиваются огромные очереди за визами несмотря на немаленькую стоимость — $100–130. Чтобы попасть вовнутрь, нужно занимать очередь с полуночи. Едут в Китай как туристы, так и те, кто желает там работать или вести бизнес.

Как ранее писала, Politeka, украинские прокуроры, надзирающие за соблюдением законов в колониях и прочих местах лишения свободы, отрапортовали о нестандартных находках в тюрьмах за первое полугодие 2017 года

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Стена



Теги: Донбасс, доллар, Болгария, София, небо
 
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