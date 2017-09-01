- Польша построит забор на границе с Украиной13:51
- ПО ШКОЛЕ ХОГВАРТС ИЗ «ГАРРИ ПОТТЕРА» ЗАПУСТИЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ11:33
- Магазинам Брюсселя запретили продавать одноразовые пластиковые пакеты10:20
- Министр: Все больше украинцев работают в Польше легально09:42
- Lego выпустила самый большой конструктор из 7541 детали 09:10
- "Понятия "Крымнаш" и "крахнаш" станут синонимами", - Волкер прекрасно знает, что Путин затеял войну на Донбассе, чтобы в мире смирились с аннексией Крыма, - Портников 08:37
- В Украине осенью ожидают три миссии МВФ22:38
- Експерт пояснив, чому Франція та Німеччина не здадуть Україну22:11
- "У них трагическое состояние": генерал предупредил о новой затее Кремля20:20
- Порошенко наказав внести Росію до переліку країн міграційного ризику20:00
Сюрприз с неба: город засыпало долларами (видео)
Асфальт был прямо-таки усыпан долларовыми купюрами
Жители села Герман недалеко от Софии не поверили своим глазам, ведь судя по всему, на дорогу по направлению к болгарской столице пролился денежный дождь.
Естественно, все проезжающие останавливались, чтобы принять участие в дележе свалившегося с неба счастья. Но, увы, радость была недолгой, так как вскоре на место происшествия прибыла полиция.
Стражи порядка на месте выяснили — деньги фальшивые. Как оказалось, потеряла их машина, которой владеет киностудия. Купюры напечатали специально для съемок фильма.
Напомним, среди украинцев резко возрос спрос на поездки в Китай. У посольства Поднебесной выстраиваются огромные очереди за визами несмотря на немаленькую стоимость — $100–130. Чтобы попасть вовнутрь, нужно занимать очередь с полуночи. Едут в Китай как туристы, так и те, кто желает там работать или вести бизнес.
Как ранее писала, Politeka, украинские прокуроры, надзирающие за соблюдением законов в колониях и прочих местах лишения свободы, отрапортовали о нестандартных находках в тюрьмах за первое полугодие 2017 года
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Стена
Теги: Донбасс, доллар, Болгария, София, небо
- В Болгарии президентом станет друг Кремля
- Должники банков перешли в наступление
- "Нас соседи притеснили, свое пихали счастье, хоть мы не просили" - "Квартал 95" порадовал новой песней (ВИДЕО)
- Если доллар подскочит - что будет с зарплатами украинцев
- Сын Януковича судится с Нацбанком
- Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?
- Мариупольские патрульные в первый школьный день искали детей15:11
- Жебривский рассказал военным наблюдателям о войне и переселенцах14:52
- В "ДНР" в копанке утонули двое горняков. Террористы топят шахты и развивают копанки14:30
- В Покровском районе ревнивец ударил женщину ножом14:13
- «Власти Краматорска 3 месяца отказываются от реконструкции водопровода на деньги Мирового банка», - Геращенко12:30
- СБУ ЗАДЕРЖАЛА «ЭКС-ДИРЕКТОРА» ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА08:13
- На непідконтрольній частині Донбасу довелося звільнити 36 тисяч працівників – ДТЕК07:50
- Бойовики викрали хлопця на пункті пропуску у Станиці Луганській - правозахисники07:23
- «Шкільне перемир’я» на Донбасі: в ОБСЄ поставили сумний діагноз18:15
- Как прошел Первый звонок в школах Донецкой области: праздник знаний с благотворителями и спортсменами17:30
- Жебривский рассказал военным наблюдателям о войне и переселенцах14:52
- В "ДНР" в копанке утонули двое горняков. Террористы топят шахты и развивают копанки14:30
- В Гамбурге запустили самый мощный в мире рентгеновский лазер14:20
- В Покровском районе ревнивец ударил женщину ножом14:13
- Польша построит забор на границе с Украиной13:51
- Грицак: Я бы ввел запрет на посещение РФ украинскими политиками и депутатами13:34
- 10 цікавинок про українські вишиванки13:10
- Ученые раскрыли удивительный секрет древних римлян12:52
- «Власти Краматорска 3 месяца отказываются от реконструкции водопровода на деньги Мирового банка», - Геращенко12:30
- ЦІКАВІ НОВОВВЕДЕННЯ: ЯК ШКОЛИ РОЗРАХОВУВАТИМУТЬ КАНІКУЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ 12:11
- 10 цікавинок про українські вишиванки13:10
- Ученые раскрыли удивительный секрет древних римлян12:52
- 15 речей, які треба мати вдома для здоров'я21:37
- Приємний звук може змінити наш настрій на весь день15:30
- Названы самые полезные продукты сентября14:00
- Медики назвали идеальное средство от бессонницы11:15
- Быстрое средство от кашля08:47
- Продукты, вызывающие упадок сил08:15
- Эта популярная сладость защитит от сахарного диабета22:41
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу
- Новый поворот: Кремль не знает, как уйти с Донбасса
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины
- Савченко відзначилася дивною заявою про Захарченка та Плотніцького
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину
- "Лукашенко может говорить все что угодно, но если Россия объявит войну Украине, Беларусь сразу станет нашим врагом", - политолог
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны