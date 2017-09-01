Ученые предсказали, от чего погибнет человечество

01.09.2017 09:17

Черная дыра может уничтожить Землю.



Ученые проинформировали, что вскоре звезда Бетельгейзе может уничтожить планету Земля. Звезда превратится в сверхновую, это событие ждет множество ученых по всему миру, однако они не подозревают, чем это все может закончиться.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.



Бетельгейзе обладает крупными габаритами, из чего следует вывод, что она может с легкостью превратиться в черную дыру. Помимо превращения, все мероприятие будет идти в сопровождении большого взрыва. Сначала на небосводе будет виднеться второе Солнце, после чего жители Земли почувствуют сильное облучение и в результате планету поглотит черная дыра. На сегодняшний день, астрономы разработали инфракрасные телескопы, которые помогут проводить точные исследования и наблюдения за подобными звездами.



На данный момент светило движется намного быстрее, чем предполагалось, его внешние слои движутся со скоростью 15 километров в секунду.