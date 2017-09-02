Магазинам Брюсселя запретили продавать одноразовые пластиковые пакеты

02.09.2017 10:20

С 1 сентября полиэтиленовые пакеты запрещено продавать во всех магазинах столицы Бельгии, передает Телеканал новостей «24».

Новое правило касается только пакетов толщиной менее 50 микрон. Более толстые многоразовые пакеты будут продавать и в дальнейшем.

Заметим, что срок разложения пластика составляет 450 лет. После использования пакеты в основном не перерабатывают, а выбрасывают. Поэтому пластик массово попадает в почву, грунтовые воды, моря и океаны, разрушая экосистему.