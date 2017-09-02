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ПО ШКОЛЕ ХОГВАРТС ИЗ «ГАРРИ ПОТТЕРА» ЗАПУСТИЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ
В пятницу, 1 сентября, были запущены виртуальные экскурсии по школе чародейства и волшебства Хогвартс, которая фигурировала в серии книг писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер".
Виртуальные экскурсии по вымышленной школе можно пройти на интернет-портале Pottermore.
Во время осмотра магической школы можно найти 100 ключевых мест, которые были описаны в книгах о Гарри Поттере.
При этом, каждая локация сопровождается цитатами из поттерианы.
Хогвартс – одна из ключевых локаций сказок и фильмов о Гарри Поттере. Это единственная школа магии в Великобритании. Обучение начинается в 11 лет и длится 7 лет. В конце каждого года сдаются экзамены, но особенно важны для будущего учеников экзамены в конце 5-го и 7-го года обучения. Количество учеников Хогвартса точно не известно, но скорее всего, туда принимаются абсолютно все дети-волшебники из Великобритании.
Финальное сражение поттерианы произошло на территории именно этого учебного заведения.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, тур, школа, Гарри Поттер
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