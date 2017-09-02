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Психически больной юноша организовал массовый суицид

02.09.2017 17:46
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Психически больной юноша организовал массовый суицид

Полиция обнаружила в социальных сетях группу, призывающую ее участников к коллективному суициду.

Молодой аргентинец организовал в социальных сетях группу с призывами к массовому суициду. Полиция совместно с Интерполом нашли 17-летнего юношу и задержали.

Датой самоубийств было назначено 17 августа. К счастью, организатора удалось обезвредить на неделю раньше — 11 августа.

В жилище молодого человека следователи нашли ножи и ткань, залитую кровью. Сейчас подросток находится под наблюдением психиатров.

Расследование пытается установить всех причастных к преступлению и число возможных жертв.

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, полиция, суицид, аргентинец
 
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