Психически больной юноша организовал массовый суицид

02.09.2017 17:46

Полиция обнаружила в социальных сетях группу, призывающую ее участников к коллективному суициду.

Молодой аргентинец организовал в социальных сетях группу с призывами к массовому суициду. Полиция совместно с Интерполом нашли 17-летнего юношу и задержали.

Датой самоубийств было назначено 17 августа. К счастью, организатора удалось обезвредить на неделю раньше — 11 августа.

В жилище молодого человека следователи нашли ножи и ткань, залитую кровью. Сейчас подросток находится под наблюдением психиатров.

Расследование пытается установить всех причастных к преступлению и число возможных жертв.

Источник: segodnya.ua