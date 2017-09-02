Выставлен на продажу самый редкий в мире Ferrari

02.09.2017 16:30

Ferrari 328 Conciso и по сей день остается визитной карточкой студии Михалака и его высшим достижением в автомобильном дизайне.

История этого автомобиля началась так. В 1985 году компания Ferrari представила модель 328 на замену 308. Было две версии — Ferrari 328 GTB (купе) и Ferrari 328 GTS (тарга), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Название было "сконструировано" типовым для Ferrari методом: 328 означало "3,2-литровый двигатель V8". Но в целом машина не была моделью, разработанной с нуля: она базировалась на 308-й, использовала ее модифицированный пространственный каркас, на который навешивались новые кузовные панели. Дизайн был разработан Scaglietti.

Еще из технических подробностей можно отметить механический впрыск Bosch K-Jetronic, зажигание Marelli Microplex, степень сжатия 9,8:1, и мощность в 270 л.с. На автомобиль ставилась 5-скоростная коробка передач. Вообще говоря, технические эксперты всегда утверждали, что 328 — это одна из лучших моделей Ferrari по совокупности параметров, в том числе по ремонтопригодности: обычно спорткары ремонтировать относительно трудно, здесь же до любых узлов можно было добраться, не разбирая половину машины.

Но был один человек, которому 328-я модель не нравилась. Звали его Бернд Михалак, и он был известным немецким автомобильным фотографом и художником. Также его студия Bernd Michalak Design Studio занималась разработкой концепт-каров (скажем даже: арт-картов, поскольку эти работы не предназначались для реализации "в железе"), впоследствии он пробовал себя и в качестве производителя, разработав собственный кит-кар Michalak C7.

В 1993 году Михалак купил подержанную 328-ю модель, 1989 года выпуска, чтобы переделать на свой вкус. Он удалил все лишнее — крышу, двери, стекло и вообще этот отвратительный заводской кузов. А затем разработал, заказал и установил на шасси собственную версию, получившую название Conciso. В том же году он представил машину на Франкфуртском автосалоне.

Студия была готова к предзаказам и планировала построить еще несколько Conciso, но… ни одного заказа во Франкфурте Михалак так и не получил. В 1994-м машину показали в Женеве, и Conciso заняла второе место на престижном конкурсе красоты Eurosign Design Awards, проиграв Bertone Blitz и обойдя Italdesign Nazca C2, то есть машину значительно более сильного и богатого конкурента.

В 2008 году Михалак выставил машину на eBay по начальной стоимости 160 000 долларов и продал покупателю, оставшемуся неизвестным. И вот спустя 9 лет машина снова "всплыла" на поверхности. 10 сентября она будет выставлена на аукционе Bonhams во Франции, начальная стоимость пока не объявлена. За эти года она прошла около 10 000 км, и она заметно быстрее оригинала, так как новый кузов легче заводского на 30%.

Ferrari 328 Conciso и по сей день остается визитной карточкой студии Михалака и его высшим достижением в автомобильном дизайне.