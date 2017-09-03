- ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины07:49
- Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам21:01
- Яка країна масово відмовляє українцям у візах20:15
- У ДПС розповіли, як напередодні навчань «Захід – 2017» посилили охорону кордону19:32
- Юна британка здивувала світ своєю знахідкою (фото)18:20
- Ученые рассказали о новом способе путешествовать во времени18:10
- К строительству Керченского моста присоединились две компании из Нидерландов17:57
- СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились17:12
- В Бельгии на авиашоу из вертолета выпал военный пилот16:20
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив15:43
Меркель назвала условие возвращения к нормальному диалогу с РФ
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что для возвращения к нормальному диалогу с РФ необходимо выполнение Минских договоренностей.
Об этом она заявила в своем субботнем видеообращении 2 сентября, передает «Укринформ», пишет «Слово и Дело».
«С точки зрения европейской политики безопасности и обороны мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов (с Россией). Это включает в себя, однако, также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда у нас наступит момент для того, чтобы вновь вести более активные и интенсивные переговоры», – отметила она.
Меркель добавила, что сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией.
По ее словам, она всегда ратовала за то, чтобы «несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и нерушимостью территориальной целостности», не отказываться от диалога с Россией, в частности, между НАТО и РФ, придерживаться основополагающего акта о сотрудничестве между ними.
Канцлер считает важным соблюдать все договоры о разоружении, которые были заключены, особенно между США и Россией. Также в своем подкасте Меркель заявила, что не считает необходимым для Германии ядерное вооружение.
Также напомним, что Меркель не намерена договариваться с Турцией о таможенном союзе.
Теги: Россия, Донбасс, Меркель, диалог
- Оказывается, не Обама виноват во всех бедах - главным препятствием России названа Меркель
- О чем договорились Меркель и Путин по телефону
- Россия вызвала серьезный кризис, что не может остаться без ответа - Меркель об агрессии РФ в отношении Украины
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Политолог объяснил, зачем Меркель окончание войны на Донбассе
- Что Обама и Меркель порешали по Донбассу
- ДОНБАССУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ГРОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА?09:32
- Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса09:12
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса08:49
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу08:11
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти07:29
- Боевики на Донбассе устроили масштабные учения. ВИДЕО21:16
- В Украине откроют новый реабилитационный центр для пострадавших в АТО19:00
- В Раде закон о реинтеграции Донбасса планируют представить в конце сентября16:40
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев14:30
- Бойцов ВСУ обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:17
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- ДОНБАССУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ГРОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА?09:32
- Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса09:12
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса08:49
- Автомобили подешевеют, а сигареты будут по 100 гривен: что еще изменит Ассоциация с ЕС08:31
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу08:11
- ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины07:49
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти07:29
- Андрей Данилко ошарашил поклонников откровенным признанием22:49
- Як розпізнати депресивний стан?22:35
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- Як розпізнати депресивний стан?22:35
- Названы лучшие напитки для продления молодости20:00
- Эффективные методы против осеннего авитаминоза17:28
- Чим корисна курага?15:55
- Простой способ проверить, в норме ли ваш вес14:05
- Чудодейственные специи, которые вылечат вас от страшных недугов11:33
- ПОЧЕМУ МУЖЧИНАМ НЕ СТОИТ НОСИТЬ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА10:16
- Зачем съедать ложку меда с корицей08:56
- Чем опасны обезболивающие08:36
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев
- Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку 1 млн тонн чугуна из Мариуполя в США
- Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш
- В США объяснили, почему Россия так переживает из-за центра ВМС в Украине