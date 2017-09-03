Меркель назвала условие возвращения к нормальному диалогу с РФ

03.09.2017 21:50

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что для возвращения к нормальному диалогу с РФ необходимо выполнение Минских договоренностей.

Об этом она заявила в своем субботнем видеообращении 2 сентября, передает «Укринформ», пишет «Слово и Дело».

«С точки зрения европейской политики безопасности и обороны мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов (с Россией). Это включает в себя, однако, также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда у нас наступит момент для того, чтобы вновь вести более активные и интенсивные переговоры», – отметила она.

Меркель добавила, что сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией.

По ее словам, она всегда ратовала за то, чтобы «несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и нерушимостью территориальной целостности», не отказываться от диалога с Россией, в частности, между НАТО и РФ, придерживаться основополагающего акта о сотрудничестве между ними.

Канцлер считает важным соблюдать все договоры о разоружении, которые были заключены, особенно между США и Россией. Также в своем подкасте Меркель заявила, что не считает необходимым для Германии ядерное вооружение.

Также напомним, что Меркель не намерена договариваться с Турцией о таможенном союзе.