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Юна британка здивувала світ своєю знахідкою (фото)
Знахідку виявили в озері де, за легендою, король Артур залишив свою зброю
Маленька англійка Матильда Джонс відпочивала з батьком і сестрою біля озера Корніш, де, за легендою, король Артур залишив свій легендарний меч Екскалібур. Під час плавання в озері дівчинка спіткнулася об якийсь предмет – ним виявився величезний меч.
Відзначається, що батько дівчинки Пол Джонс розповів історію про короля Артура їй та її сестрі за кілька хвилин до незвичайної знахідки.
Нагадаємо, король Артур – великий государ королівства Логрес, легендарний вождь бриттів V-VI століття, який розгромив завойовників-саксів. Найзнаменитіший з кельтських героїв, центральний герой британського епосу і численних лицарських романів.
Як писала Politeka, онук королеви Великобританії Єлизавети II принц Вільям і його дружина герцогиня Кембриджська Кейт чекають на третю дитину
Про це вони офіційно оголосили в понеділок, 4 вересня.
Нагадаємо, Єлизавета II засмучена поведінкою дружини Вільяма герцогині Кембриджської. Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон, всупереч настановам королеви Єлизавети ІІ, вирішили виховувати дітей за «своїми правилами».
Відзначимо, принц Гаррі повідомив, що всі члени королівської сім’ї не бажають наслідувати головний монархічний престол.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на Стіна
Теги: Донбасс, Великобритания, находка, меч
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