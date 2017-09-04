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СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились

04.09.2017 17:12
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СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились

Йен Хэлперин, биограф звездной пары Анджелина Джоли и Брэд Питт, сделал заявление о том, что супруги решили «попробовать все сначала».

Как информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail, биограф отметил, что впервые за последний год актеры решили встретиться на нейтральной территории, у своих друзей, чтобы поговорить о будущих отношениях. «Как только они увидели друг друга, они бросились в объятья. Было много слез и признаний. И прямо там они решили попробовать еще раз. Уверен, это новая фаза в их отношениях», - заявил биограф. По его словам, и Джоли, и Питт, полностью прошли курсы у профессиональных психологов, которые «нащупали слабые места в отношениях и дали дельные советы».

Интересно и то, что Джоли пока не собирается останавливать бракоразводный процесс. Актриса уже заявила, что много лет они состояли в гражданском браке, и отношения были великолепными, однако после свадьбы летом 2014 года что-то разладилось, и официальный брак не смог продержаться даже два года. Когда юридически развод будет оформлен, Питт и Джоли начнут жизнь с чистого листа.



Теги: Донбасс, актер, Брэд Питт, Анджелина Джоли
 
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