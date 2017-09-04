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Трамп готов «разобраться» с каждым партнером КНДР
Лидер США намерен провести общее собрание с военным руководством в Белом доме по КНДР
Помимо ужесточения санкций против Северной Кореи, США рассматривают возможность прекращения торговых отношений с каждой страной, которая сотрудничает с КНДР.
Об этом на своей странице в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
При этом Трамп добавил, что намерен провести общее собрание с министром внутренней безопасности США Джоном Келли, генералами и другими военными лидерами в Белом доме, чтобы обсудить ситуацию по Северной Кореи.
Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
Напомним, политический аналитик Максим Викулов заявил, что реакция мирового сообщества на бесцеремонную угрозу безопасности одной из ключевых экономик планеты оказалась крайне вялой и неадекватной ситуации, более того, практически не прореагировал и сам Токио.
Ранее политический эксперт Евгений Магда в интервью Politeka on-line оценил угрозу ядерного удара со стороны Северной Кореи и возможности США противостоять агрессии КНДР.
Также во время очередного ядерного испытания в Северной Корее подорвали бомбу мощностью порядка 100 килотонн.
Источник: Politeka
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, КНДР
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