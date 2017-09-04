- ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины07:49
- Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам21:01
- Яка країна масово відмовляє українцям у візах20:15
- У ДПС розповіли, як напередодні навчань «Захід – 2017» посилили охорону кордону19:32
- Юна британка здивувала світ своєю знахідкою (фото)18:20
- Ученые рассказали о новом способе путешествовать во времени18:10
- К строительству Керченского моста присоединились две компании из Нидерландов17:57
- СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились17:12
- В Бельгии на авиашоу из вертолета выпал военный пилот16:20
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив15:43
Ученые обещают миллион долларов за разгадку шахматной задачи
Если вы хорошо играете шахматы, то можете испробовать свои силы в серьезном деле.
Одно из последних исследований этой головоломки показало, что для завершения расчетов ее решения может понадобиться не одна тысяча лет, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Экономические известия.
Ученые из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании предлагают миллион долларов за развязку самой сложной в истории шахматной головоломки, информирует news.eizvestia.com.
Британские ученые предлагают миллион долларов за разгадку шахматной головоломки
Эта загадка известна в мире еще с 1850 года. Смысл головоломки состоит в том, чтобы расставить на стандартной 64-клеточной шахматной доске восемь ферзей. Однако, сделать это нужно таким образом, чтобы ни одна из шахматных фигур не смогла атаковать другую.
Подразумевается, что ферзь бьет все клетки, расположенные по вертикалям, горизонталям и обеим диагоналям. Обобщение задачи — расставить максимальное количество взаимно не бьющих друг друга ферзей на прямоугольном поле, в частности, квадратном поле, со стороной n.
Исследователи уверенны, что тот гений, которому удастся составить такой алгоритм, будет способен адаптировать его для решения и других, более значимых задач. Иными словами, огромными деньгами ученые пытаются «заманить» этого гения.
В то же время одно из последних исследований этой головоломки показало, что для завершения расчетов ее решения может понадобится не одна тысяча лет.
Теги: Донбасс, шахматы, ученые, загадка, миллион
- Ученые открыли новый континет: что изменится? (ВИДЕО)
- Глава угро ловит преступников с помощью шахмат
- Скончался известный советско-швейцарский гроссмейстер
- Захарченко рассказал о "перевороте" в "ЛНР"
- Эксперты нашли причину загрязнения питьевой воды
- Названы даты предстоящих сражений на чёрно-белых клетках
- ДОНБАССУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ГРОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА?09:32
- Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса09:12
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса08:49
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу08:11
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти07:29
- Боевики на Донбассе устроили масштабные учения. ВИДЕО21:16
- В Украине откроют новый реабилитационный центр для пострадавших в АТО19:00
- В Раде закон о реинтеграции Донбасса планируют представить в конце сентября16:40
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев14:30
- Бойцов ВСУ обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:17
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- ДОНБАССУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ГРОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА?09:32
- Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса09:12
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса08:49
- Автомобили подешевеют, а сигареты будут по 100 гривен: что еще изменит Ассоциация с ЕС08:31
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу08:11
- ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины07:49
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти07:29
- Андрей Данилко ошарашил поклонников откровенным признанием22:49
- Як розпізнати депресивний стан?22:35
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- Як розпізнати депресивний стан?22:35
- Названы лучшие напитки для продления молодости20:00
- Эффективные методы против осеннего авитаминоза17:28
- Чим корисна курага?15:55
- Простой способ проверить, в норме ли ваш вес14:05
- Чудодейственные специи, которые вылечат вас от страшных недугов11:33
- ПОЧЕМУ МУЖЧИНАМ НЕ СТОИТ НОСИТЬ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА10:16
- Зачем съедать ложку меда с корицей08:56
- Чем опасны обезболивающие08:36
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев
- Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку 1 млн тонн чугуна из Мариуполя в США
- Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш
- В США объяснили, почему Россия так переживает из-за центра ВМС в Украине