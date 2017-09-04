Ученые рассказали о новом способе путешествовать во времени

04.09.2017 18:10

Полезная информация, если вы все еще хотите отправится в космос.



Учёные из Института Андерсона в США заявили, что управляя двумя близкими друг к другу космическими струнами, человек сможет путешествовать во времени. Также возможен вариант с использованием черных дыр, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.



Впервые о теории космических струн заговорил астрофизик Ричард Готт из Принстонского университета. Он описал их как одномерные трещины в ткани Вселенной, которые образовались сразу же после Большого взрыва. Предполагается, что эти объекты могут содержать невероятное количество энергии, способной разрушить что-угодно.



Основываясь на вышеописанной информации, специалисты провели ряд собственных исследований. В итоге они доказали, что если космические струны действительно существуют, они могут искажать пространство и время. К сожалению, человечество пока не может управлять космическими струнами или черными дырами. Профессор Готт в шутку отметил, что население Земли на сегодняшний день даже не может полноценно управлять ресурсами собственной планеты.