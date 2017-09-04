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В Бельгии на авиашоу из вертолета выпал военный пилот

04.09.2017 16:20
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В Бельгии во время авиационного шоу вблизи города Льеж из вертолета выпал военный пилот, пока его коллега помогал десантникам выполнить прыжок с парашютами.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на RTBF.

Инцидент произошел на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109. Один из пилотов помогал трем десантникам подготовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то увидел, что сиденье его коллеги пустое, а двери рядом открыты. В это время вертолет был на высоте в несколько сот метров.

Пилоту, оставшемуся на борту, удалось вернуть под контроль управление вертолетом и успешно посадить машину. Известно, что у обоих пилотов не было парашютов.

Поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах пилота возобновились в понедельник утром. Подробные обстоятельства происшествия выяснит следствие.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Бельгия, пилот, авиашоу
 
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