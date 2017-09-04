В России готовят закон, позволяющий депортировать иностранцев за плохое поведение

04.09.2017 11:20

В Совете федерации России готовят законопроект, предполагающий депортацию иностранных граждан за "нежелательное поведение", сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

В законопроекте, который готовит комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, говорится, что за "нежелательное поведение", под которым понимается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность, российским гражданам будет грозить ответственность - от административной до уголовной, а иностранцам - выдворение из страны.

"Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. "Нежелательное поведение" может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам", - рассказал источник.

"Нежелательность" поведения будет определяться в контексте того, наносят ли действия тех или иных лиц реальный ущерб национальной безопасности России. Речь может идти о целенаправленном "разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни", а также о фактах потенциального вмешательства в российский избирательный процесс.

Кроме того, "нежелательной" может быть признана "работа извне" с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

Источник: https://strana.ua