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Вона зробила 20 операцій, позбулася зубів і 7 років носила корсет, аби стати секс-бомбою. ФОТО
Форми і правда вражають
26-річна Алейра Авендано, зірка Інстаграм з Бразилії, наполегливо рухається до своєї мети: дівчина хоче стати найсексуальнішою жінкою в світі.
Чесно сказати, її форми і правда вражають... Але, напевно, трішечки не в той бік. З 19 років дівчина кардинально змінює своє тіло. На її рахунку вже більше двадцяти пластичних операцій з видалення ребер, маммопластики, ринопластики, встановлення імплантів у сідниці, ліпосакції та інших.
Заради заповітної тоненької талії в 50 см, дівчина щодня протягом семи років носила жорсткий стягуючий корсет.
Сама Алейра визнається, що спочатку корсет доставляв їй страшні муки, але пізніше вона звикла.
Медики вже не раз попереджали дівчину, що її «захоплення» вкрай небезпечно для здоров'я: корсет сильно здавлює ребра і внутрішні органи, заважаючи їх роботі.
Однак, Алейра не планує відмовлятися від корсета і каже, що без нього «відчуває себе голою».
Для того, щоб бути повністю ідеальною, дівчина навіть видалила зуби і замінила їх на протези ідеальної форми і кольору.
Алейра визнається, що вже сильно наблизилася до свого ідеалу - силуету пісочного годинника, проте, «ще є над чим працювати».
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Бразилиа, пластическая хирургия
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