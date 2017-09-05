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Россию могут навсегда исключить из Совета Европы: Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд рассказал о страшных последствиях для всех граждан РФ в случае принятия данного решения
Уже в ближайшее время 140 миллионов граждан РФ могут остаться без важного инструмента в борьбе против нарушения их прав. Об этом в комментарии изданию Politico заявил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает "Диалог.UA".
По его словам, данное решение прежде всего обусловлено тем, что Россия за эти три года так и не вернула Крым под контроль Украины. Он также отметил, что оккупационные власти продолжают ограничивать допуск комиссаров Совета Европы по правам человека на полуостров. Генсек добавил, что такая позиция Кремля "абсолютно неприемлема".
"Существует потенциальная угроза, что Россия покинет Организацию. Таким образом, будет разрушен юридический мост между странами, который существовал с 1996 года", - сказал Ягланд. Он считает, что в случае принятия данного решения в первую очередь пострадают граждане РФ, поскольку больше не смогут обращаться к высшему суду в Европе.
Стоит отметить, что в 2014 году Россию лишили права голоса в Организации после того, как она аннексировала украинский Крым.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, суд, Совет Европы
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